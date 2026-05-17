Un attacco con settanta droni ha colpito la città di Mosca, provocando tre morti e numerosi feriti tra le persone coinvolte nel crollo di un cantiere. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui i droni sono riusciti a superare le difese della capitale, mentre sono stati identificati dodici operai presenti al momento del crollo. Le forze di sicurezza stanno analizzando i dettagli dell’attacco e le circostanze che hanno portato all’incidente.

? Domande chiave Come hanno fatto 70 droni a superare le difese di Mosca?. Chi sono i dodici operai coinvolti nel crollo del cantiere?. Dove si trovano le persone ancora intrappolate sotto le macerie?. Perché l'attacco ha colpito proprio le zone residenziali della capitale?.? In Breve Dodici operai feriti in un cantiere della capitale durante l'attacco notturno.. Il governatore Andrey Vorobyov conferma l'operazione su vasta scala nell'hinterland.. Un uomo rimane intrappolato sotto le macerie degli edifici colpiti dai droni.. L'attacco ha testato la saturazione difensiva russa con oltre 70 velivoli.. Almeno tre persone hanno perso la vita e decine di civili sono rimaste ferite durante l’attacco massiccio di oltre 70 droni ucraini avvenuto nella notte tra Mosca e le aree limitrofe alla capitale russa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata di 70 droni su Mosca: tre morti e decine di feriti tra le macerie

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Ucraina, attacco russo su Ternopil: morti e feriti

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