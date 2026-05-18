Mosca sotto assedio pioggia record di droni ucraini | tre civili morti e 12 feriti caos trasporti
Durante la notte, la regione di Mosca ha subito un attacco con un elevato numero di droni ucraini, che ha portato alla morte di tre civili e al ferimento di altre 12 persone. La difesa aerea russa ha intercettato numerosi dispositivi volanti, mentre i trasporti nella zona sono stati completamente rallentati o interrotti. L’evento ha generato notevoli disagi tra la popolazione locale, con molte persone coinvolte nelle operazioni di emergenza. La situazione rimane complessa e in evoluzione.
La difesa aerea russa ha affrontato la notte più complessa dell'ultimo anno intercettando un'ondata senza precedenti di droni ucraini: nella regione di Mosca, fra i civili, sono morte tre persone e 12 sono state ferite a seguito dell'impatto dei detriti e dei crolli causati dalle esplosioni. Il Ministero della Difesa di Mosca ha comunicato infatti un bilancio complessivo di ben 556 velivoli senza pilota abbattuti sull'intero territorio nazionale al termine di un'operazione coordinata su vasta scala che ha preso di mira contemporaneamente 12 diverse regioni strategiche del Paese. Le conseguenze dell'offensiva... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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