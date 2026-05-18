Mosca sotto assedio pioggia record di droni ucraini | tre civili morti e 12 feriti caos trasporti

Durante la notte, la regione di Mosca ha subito un attacco con un elevato numero di droni ucraini, che ha portato alla morte di tre civili e al ferimento di altre 12 persone. La difesa aerea russa ha intercettato numerosi dispositivi volanti, mentre i trasporti nella zona sono stati completamente rallentati o interrotti. L’evento ha generato notevoli disagi tra la popolazione locale, con molte persone coinvolte nelle operazioni di emergenza. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

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