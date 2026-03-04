Una nave cisterna russa si è rovesciata al largo di Malta nella notte, provocando un incendio e lasciando un grande foro nello scafo. Secondo le fonti di Mosca, l’imbarcazione è stata colpita da droni ucraini. La nave affondata aveva la bandiera russa e l’incidente si è verificato nel mare vicino all’isola, senza altri dettagli sulle circostanze.

Roma, 4 marzo 2026 – Una nave cisterna battente bandiera russa è affondata nella notte dopo un incendio. Navigava nel Mediterraneo, nel tratto di mare tra Malta e la Libia. La Artic Metagaz, gestita dalla società russa LLC SMP Techmanagement, trasportava 62mila tonnellate di gas naturale liquefatto del produttore russo GNL Novatek. Le immagini dall’alto, rilanciate dal sito OSINT Defender, evidenziano un enorme buco nello scafo, risultato di una probabile esplosione. Petroliera russa Le fonti libiche restano vaghe sulle cause dell’incidente (potrebbe trattarsi di un attacco dal cielo come di un rogo sviluppatosi dall’interno che avrebbe portato a una deflagrazione), ma per il ministero dei Trasporti di Mosca Metagaz è stata colpita da droni ucraini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nave russa affondata al largo di Malta, Mosca: “Colpita da droni ucraini”. Un buco enorme nello scafo

La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta: “Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia”La Arctic Metagaz, una nave cisterna russa per il trasporto di gas, è stata distrutta da un’esplosione mentre si trovava nel Mediterraneo, al largo...

Leggi anche: La Turchia: «Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato» | Nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka. Gli Usa: «L'abbiamo colpita con un sottomarino»

Contenuti utili per approfondire Nave russa affondata al largo di Malta....

Temi più discussi: In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo; Portaerei Usa in Iran, a cosa servono (e perché sono importanti) la Lincoln e la Ford; Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad. Fra due giorni il successore di Khamenei. Uccisi tre militari Usa. Affondata nave da guerra iraniana.

Nave russa affondata al largo di Malta, Mosca: Colpita da droni ucraini. Un buco enorme nello scafoL’Artic Metagaz va a fuoco nel Mediterraneo, trasportava 62mila tonnellate di gas liquefatto. I maltesi salvano l’equipaggio. E’ un mezzo della flotta ombra russa. Ma Mosca: Trasporto autorizzato ... quotidiano.net

Nave russa esplode e affonda nel Mediterraneo, Mosca accusa: Colpita da un drone ucrainoL'incidente è avvenuto nelle acque tra Italia, Malta e Libia: la Arctic Metagaz, imbarcazione che trasportava gas naturale liquefatto, si è trasformata in una palla di fuoco. Salvo l'equipaggio, mentr ... today.it

Mediterraneo in fiamme: nave russa colpita da droni tra Malta e Sicilia. Il video Link nei commenti facebook

Mediterraneo in fiamme: nave russa colpita da droni tra Malta e Sicilia. Il video x.com