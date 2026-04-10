La mattina del 9 aprile in Pennsylvania è deceduto Afrika Bambaataa, noto anche come Lance Taylor, una delle figure più influenti dell’hip hop e tra gli inventori dell’electro-funk. Aveva 68 anni ed era malato da tempo di tumore. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Bambaataa aveva contribuito a plasmare il panorama musicale con il suo stile e le sue innovazioni.

Los Angeles, 9 aprile - E' morto questa mattina 9 aprile in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e tra i principali innovatori dell'electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del decesso sono state complicazioni legate a un cancro. Nato il 17 aprile 1957 nel Bronx, Bambaataa è stato tra i protagonisti della nascita della cultura hip hop negli anni Settanta. Durante l'adolescenza, fece parte della gang dei Black Spades, di cui divenne ''warlord'', ma successivamente trasformò la propria esperienza in uno strumento di pacificazione, fondando la Universal Zulu Nation per promuovere unità, pace e creatività tra i giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Afrika Bambaataa, uno dei padri dell’hip hop: aveva 68 anni, era malato di tumore

Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni.

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