Morto dopo un gelato Siaaic ‘è l’allergia alle proteine che uccide non l’intolleranza al lattosio’

Un episodio che ha portato alla morte di un giovane dopo aver consumato un gelato ha riacceso il dibattito sulla sicurezza alimentare. Secondo le ultime dichiarazioni, non si tratta di un’intolleranza al lattosio, ma di un’allergia alle proteine del latte che può provocare reazioni immunitarie rapide e potenzialmente fatali come lo shock anafilattico. Questa condizione, infatti, è riconosciuta come una risposta immunitaria immediata e grave, diversa da quella dell’intolleranza.

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