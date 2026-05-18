Morto dopo un gelato Siaaic ‘è l’allergia alle proteine che uccide non l’intolleranza al lattosio’

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio che ha portato alla morte di un giovane dopo aver consumato un gelato ha riacceso il dibattito sulla sicurezza alimentare. Secondo le ultime dichiarazioni, non si tratta di un’intolleranza al lattosio, ma di un’allergia alle proteine del latte che può provocare reazioni immunitarie rapide e potenzialmente fatali come lo shock anafilattico. Questa condizione, infatti, è riconosciuta come una risposta immunitaria immediata e grave, diversa da quella dell’intolleranza.

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(Adnkronos) – "L'allergia alle proteine del latte scatena reazioni immunitarie immediate e violente come lo shock anafilattico, che può uccidere. L'intolleranza al lattosio, uno zucchero del latte, invece, non ha esiti fatali". Vincenzo Patella, presidente della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic) e direttore Uoc Medicina interna azienda sanitaria di Salerno, torna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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