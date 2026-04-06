Artemis 2 Orion ha iniziato a sorvolare la Luna | nella notte il passaggio sul lato oscuro del satellite

Dopo sei giorni di viaggio, la capsula Orion con quattro astronauti a bordo ha iniziato a sorvolare la Luna, attraversando la zona sul lato oscuro del satellite durante la notte. La fase di flyby si è verificata mentre la navicella si avvicinava al lato nascosto della Luna, segnando un passaggio importante nel percorso della missione Artemis 2. La capsula si trova attualmente in prossimità del satellite, in attesa di proseguire il suo percorso.

Dopo sei giorni di navigazione, la capsula Orion con a bordo i quattro astronauti della missione Artemis 2 ha iniziato il sorvolo (flyby) della Luna. Quando in Italia saranno circa le 00.47, la navicella passerà dietro il nostro satellite e per quasi 40 minuti s'interromperà ogni comunicazione con la Terra. Al ripristino dei contatti radio, la missione ci regalerà nuove spettacolari immagini del lato oscuro della Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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