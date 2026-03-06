Il Monza ha affrontato lo Spezia in un match deciso da un testa-coda, con il tecnico bianco che ha dichiarato: “Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avanti”. La partita si è svolta il 6 marzo 2026, in un momento in cui il Monza mostra un livello di maturità superiore rispetto a qualche mese fa, puntando con determinazione alla promozione.

Monza, 6 marzo 2026 – Il momento, così come capitato tra ottobre e novembre, è di quelli d’oro. Qualche mese fa il Monza non era riuscito a conservare il vantaggio accumulato, ma ora in campo sembra esserci una squadra molto più matura e determinata a conquistare la promozione in Serie A. Il primato -a pari merito col Venezia - è stato riconquistato da due giornate e ora i biancorossi non vogliono più mollarlo, a partire dalla trasferta (seconda consecutiva dopo quella vinta agevolmente a Cesena) di domani ore 15 contro lo Spezia. Un vero testa-coda visto che i liguri di mister Roberto Donadoni, arrivati ad un passo dalla Serie A nella scorsa stagione, sono protagonisti di una stagione assai negativa che li vede al penultimo posto e quindi in piena zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: “Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avanti”

