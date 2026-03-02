Cesena-Monza martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Brianzoli corsari alla Orogel Arena

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca Cesena-Monza, match valido per il turno 29 di serie B. Le formazioni sono state annunciate, con il Monza di Bianco pronto a scendere in campo contro il Cesena di Mignani alla “Orogel Arena”. Sono state pubblicate le quote e i pronostici, mentre i convocati delle due squadre sono stati resi noti.

Turno numero 29 di serie B che vede il Monza di Bianco impegnato sul campo del Cesena di Mignani. I romagnoli tra alti e bassi sono ancora in piena zona playoff, in corsa per la promozione, nonostante una delle peggiori difese del torneo con ben 38 gol al passivo, dato inusuale per una squadra allenata dal tecnico ex Bari. Il pareggio di Empoli interrompe.