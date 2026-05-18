Montolivo incorona Malen | E’ il profilo perfetto per la Juventus

Durante un’intervista a Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan ha commentato la situazione attuale della Juventus, soffermandosi sulle possibili strategie di mercato per migliorare la squadra. In particolare, ha parlato di un attaccante considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. La discussione si è concentrata sulle potenziali operazioni di mercato e sulla composizione della rosa in vista delle prossime partite. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle fonti o alle tempistiche di eventuali trasferimenti.

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L’ex centrocampista rossonero ha analizzato il momento della Juventus durante l’intervista a Sky Sport, soffermandosi sulle possibili mosse di mercato per rilanciare la squadra. Nel corso dell’intervista, Montolivo ha individuato in Donyell Malen il giocatore ideale per affinare il reparto offensivo bianconero, delineando l’efficacia del centravanti ad arrivare subito al goal. L’analisi di Montolivo sulla Juventus. Montolivo dopo il Ko della Juventus contro la Fiorentina, che determina con alte probabilità l’uscita della Champions, non si risparmia nel dire: “ l’approccio é stato pessimo, perché questa era una partita che se la mettevi sui binari giusti, la Fiorentina non aveva la forza per ribaltarla ”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Montolivo incorona Malen: “E’ il profilo perfetto per la Juventus” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kolo Muani torna alla Juventus? Perché tutti nel club lo reputano il profilo perfettodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani resta l’obiettivo primario per il mercato bianconero in vista della prossima stagione. Alajbegovic profilo perfetto per il Milan: costo, numeri, scadenza e stipendioMancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan.