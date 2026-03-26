Alajbegovic profilo perfetto per il Milan | costo numeri scadenza e stipendio

Il Milan sta monitorando il profilo di Kerim Alajbegovic, attaccante del Salisburgo. Il club ha valutato il costo del cartellino, il suo stipendio e la durata del contratto. La società ha analizzato i numeri legati alle sue prestazioni e la data di scadenza del suo accordo con il club austriaco. La trattativa potrebbe coinvolgere diversi aspetti economici e temporali.

Mancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima sessione di calciomercato, la dirigenza dovrà rinforzare e allungare la rosa per Massimiliano Allegri. Secondo gli ultimi rumors di mercato gli scout rossoneri sarebbe sulle tracce di Kerim Alajbegovic talento offensivo del Salisburgo classe 2007. Ecco i suoi numeri, quanto guadagna e quanto potrebbe costare al Milan. LEGGI ANCHE: Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big.>>> A quanto ammonta lo stipendio di Kerim Alajbegovic? Dovrebbe essere al di sotto del milione di euro a stagione, quindi pienamente sostenibile anche dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Alajbegovic profilo perfetto per il Milan: costo, numeri, scadenza e stipendio Articoli correlati Nusa profilo perfetto per ‘RedBird’: costo, numeri, scadenza e stipendioDopo la nostra anticipazione sul futuro di Leao, questa mattina sono arrivate conferme su conferme: il portoghese potrebbe lasciare il Milan in... Castro l’attaccante del futuro? Lo stipendio fa sorridere il Milan. Costo e numeriCalciomercato Milan, i rossoneri andranno quasi sicuramente alla ricerca di un attaccante in estate.