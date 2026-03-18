È stata annunciata la 23ª edizione del Torneo Città di Reggio Emilia, noto anche come Trofeo Chiarino Cimurri, dedicato alla categoria Esordienti. La competizione vedrà la partecipazione di 24 squadre che si sfideranno nel tradizionale torneo di calcio giovanile. L’evento si svolgerà nella città emiliana, coinvolgendo squadre provenienti da diverse zone della regione.

Tutto pronto per la 23ª edizione del Torneo Città di Reggio Emilia, ovvero il Trofeo Chiarino Cimurri. Si svolgerà proprio sui campi intitolati alla storica figura della nostra città, un uomo di sport, storico dirigente di livello nazionale: il sintetico "Cimurri" in via Mutilati del Lavoro, in città. L’evento (organizzato da Tricolore Reggiana, Celtic Bhoys e Progetto Aurora) si svolgerà dal 4 maggio al 7 giugno. Quest’anno toccherà agli Esordienti nati nel 2014. Ci sono società reggiane, ma anche di Parma, Modena e Bologna. Saranno coinvolte oltre 600 persone tra ragazzi e dirigenti, con 24 squadre divise in sei gironi, che daranno vita a 52 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile: il torneo è dedicato alla categoria Esordienti. Ecco le 24 squadre del Trofeo Cimurri

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