Monteforte Irpino diciannove anni di attività dell' azienda Krollit

L'azienda Krollit di Monteforte Irpino celebra quest’anno diciannove anni di attività. Fondata nel 2007 da Sandra Gaspar, laureata in Economia e Gestione Aziendale presso l’HS Fresenius, l’impresa si occupa della vendita online di macchine utensili professionali. In un settore tradizionalmente caratterizzato da rivendite fisiche e agenti di zona, la società ha scelto di operare nel commercio digitale, proponendosi come un punto di riferimento per professionisti e aziende del settore.

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L'azienda nasce nel 2007. Sandra Gaspar, laureata in Economia e Gestione Aziendale alla HS Fresenius, sceglie di vendere macchine utensili professionali online, in un settore allora dominato da rivendite fisiche e agenti di zona. Il primo brand a catalogo è Bernardo Maschinen, costruttore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monteforte Irpino, piena fiducia nelle istituzioni: l’attività amministrativa va avantiIl Sindaco Siricio rassicura i cittadini sulle verifiche elettorali: "Nessuna interruzione, priorità al servizio per il territorio" In merito alle... Lancio dell’Osservatorio sulla Mensa Scolastica a Monteforte IrpinoVerifiche periodiche, anche a sorpresa, per constatare di persona la qualità del cibo servito dalla ditta che gestisce il servizio di mensa... Monteforte, il Maggio dei Monumenti onora le persone scomparseIl Maggio dei Monumenti di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa – durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, ... irpinianews.it Cultura e solidarietà a Monteforte ( AV)Il Maggio dei Monumenti di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa – durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, ... irpinia24.it