Monteforte Irpino piena fiducia nelle istituzioni | l’attività amministrativa va avanti

A Monteforte Irpino, l’amministrazione comunica di mantenere piena fiducia nelle istituzioni e di proseguire regolarmente le attività amministrative. La nota fa riferimento alle recenti verifiche svolte dal TAR Salerno in alcune sezioni elettorali del Comune, e l’amministrazione esprime rispetto per il lavoro svolto dal Tribunale Amministrativo e dalla Prefettura, rassicurando sulla serenità dell’operato pubblico.

Il Sindaco Siricio rassicura i cittadini sulle verifiche elettorali: "Nessuna interruzione, priorità al servizio per il territorio" In merito alle notizie circolate sugli esiti delle operazioni di verifica disposte dal TAR Salerno presso alcune sezioni elettorali del nostro Comune, desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione, la massima serenità e il pieno rispetto per il lavoro svolto dal TAR e dalla Prefettura. È doveroso chiarire alcuni punti per evitare inutili allarmismi nella cittadinanza: Le operazioni di riconteggio sono un atto dovuto in presenza di un ricorso. Confidiamo pienamente nel lavoro del TAR, che saprà valutare nel merito quanto emerso e fare chiarezza definitiva.