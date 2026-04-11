Lancio dell’Osservatorio sulla Mensa Scolastica a Monteforte Irpino
È stato annunciato il lancio di un nuovo Osservatorio dedicato alla mensa scolastica nel comune di Monteforte Irpino. L’ente locale effettuerà controlli periodici, anche senza preavviso, presso i diversi plessi dell’Istituto Comprensivo “Aurigemma”. Questi controlli mirano a verificare direttamente la qualità del cibo fornito dalla ditta incaricata di gestire il servizio di refezione scolastica.
Verifiche periodiche, anche a sorpresa, per constatare di persona la qualità del cibo servito dalla ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica a Monteforte Irpino, nei diversi plessi dell’IC “Aurigemma” dislocati sul territorio.Ma anche proposte e suggerimenti ed iniziative mirate per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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