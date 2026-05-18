Montagnana | nuova sede Confartigianato per sostenere 1.000 imprese

A Montagnana è stata inaugurata una nuova sede di Confartigianato, che si propone di offrire supporto a circa 1.000 imprese della zona. La struttura mira a facilitare il contatto tra artigiani e servizi dedicati, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e le possibilità di sviluppo delle attività locali. La presenza della sede rappresenta un punto di riferimento per le imprese della Bassa Padovana, che potranno accedere a servizi e supporto in modo più diretto e organizzato.

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? Domande chiave Come influenzerà la nuova proprietà la stabilità delle mille imprese locali?. Quali servizi concreti riceveranno gli artigiani della Bassa Padovana?. Perché la presenza fisica è diventata prioritaria rispetto alla digitalizzazione?. Chi coordinerà le nuove politiche per il sistema produttivo del Mandamento?.? In Breve Inaugurazione avvenuta venerdì 15 maggio con il sindaco Gian Paolo Lovato e l'assessora Elisa Rossetto.. Presenza del comandante Alessandro Fozzato e del maresciallo Maurizio D’Aniello per il presidio territoriale.. Il Mandamento di Montagnana conta 30 mila abitanti e oltre 3.500 imprese totali.. L'investimento prepara il territorio al raggiungimento dell'80° anniversario dell'associazione nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montagnana: nuova sede Confartigianato per sostenere 1.000 imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taglio del nastro per la rinnovata sede Confartigianato di MontagnanaUna sede rinnovata, diventata anche di proprietà dell’Associazione, per rafforzare la presenza sul territorio e accompagnare le imprese nelle sfide... Confartigianato Casentino presenta la nuova squadra e rilancia l’impegno per le impreseArezzo, 23 marzo 2026 – Confartigianato Casentino presenta la nuova squadra e rilancia l’impegno per le imprese.