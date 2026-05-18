Taglio del nastro per la rinnovata sede Confartigianato di Montagnana

È stato inaugurato il nuovo spazio di Confartigianato a Montagnana, che ora è di proprietà dell’associazione. La sede, recentemente ristrutturata, mira a migliorare il supporto alle imprese locali e a consolidare la presenza sul territorio. La cerimonia di apertura ha segnato un passo importante per l’organizzazione, che intende offrire un punto di riferimento più stabile e accessibile alle realtà produttive della zona. La struttura rinnovata si propone di accompagnare le aziende nelle prossime sfide.

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