Taglio del nastro per la rinnovata sede Confartigianato di Montagnana
È stato inaugurato il nuovo spazio di Confartigianato a Montagnana, che ora è di proprietà dell’associazione. La sede, recentemente ristrutturata, mira a migliorare il supporto alle imprese locali e a consolidare la presenza sul territorio. La cerimonia di apertura ha segnato un passo importante per l’organizzazione, che intende offrire un punto di riferimento più stabile e accessibile alle realtà produttive della zona. La struttura rinnovata si propone di accompagnare le aziende nelle prossime sfide.
Una sede rinnovata, diventata anche di proprietà dell’Associazione, per rafforzare la presenza sul territorio e accompagnare le imprese nelle sfide future. È stata inaugurata venerdì 15 maggio la sede di Confartigianato Imprese Padova a Montagnana, al termine di un intervento di ammodernamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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