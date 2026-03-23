Confartigianato Casentino presenta la nuova squadra e rilancia l’impegno per le imprese

Arezzo, 23 marzo 2026 – . I Responsabili David Buzzi, Marco Bacci e i Dirigenti di zona "Le nostre priorità? rafforzare il presidio territoriale, offrire servizi e rappresentanza al sistema produttivo locale". Squadra rinnovata e impegno rinnovato a sostegno delle imprese della vallata. Possiamo sintetizzare così i contenuti della presentazione della nuova squadra di professionisti di Confartigianato Casentino, avvenuta nei giorni scorsi nell'ambito del comitato di Zona, che ha visto la partecipazione dei dirigenti dei comitati intercomunali. Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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