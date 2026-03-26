Recentemente si è discusso dell’efficacia delle creme per il contorno occhi, con alcuni esperti che hanno fornito pareri specifici a riguardo. La ricerca si concentra sulla reale necessità di utilizzare prodotti dedicati a questa zona del viso. Gli articoli pubblicati su riviste di moda e stile di vita spesso includono consigli su quali prodotti scegliere, senza però fornire indicazioni definitive sulla loro efficacia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La crema per il contorno occhi merita una maggiore attenzione? Molti uomini preferiscono una routine di cura della pelle veloce, efficiente e senza fronzoli. Questo desiderio di semplicità rende difficile proporre prodotti aggiuntivi, come la crema per il contorno occhi. Abbiamo quindi pensato di fare ad alcuni professionisti qualche semplice domanda: se già utilizzi una buona crema idratante, è davvero necessario usare anche una formulazione specifica per il contorno occhi? E qual è la differenza tra le due? Di seguito, la risposta degli esperti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hai davvero bisogno di una crema per il contorno occhi? Ecco cosa dicono gli esperti

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