Iran ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad Tre soldati Usa morti Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I video

Un comunicato del Centcom annuncia che tre soldati statunitensi sono stati uccisi e cinque sono rimasti gravemente feriti durante l’operazione Epic Fury contro l’Iran. Nel frattempo, si segnala l’uccisione dell’ex presidente iraniano Ahmadinejad e si continuano ad avere attacchi contro i paesi del Golfo e Israele, con diversi video che mostrano le azioni in corso.

Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell’ambito dell’operazione Epic Fury» contro l’Iran. Continua la reazione iraniana agli attacchi israeliani e americani, ripartiti anche stamane. Almeno otto morti morti e decine di feriti è il bilancio dell’ultimo bombardamento missilistico di Teheran verso l’area di Gerusalemme, mentre nuove esplosioni sono avvertite a Dubai, con droni contro i palazzi. Mentre pesano, sull’altro fronte, le 148 persone uccise e altre 95 ferite nell’attacco aereo su una scuola femminile a Minab, nell’Iran meridionale. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, morto Khamenei. I media: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Nuovi raid a Teheran. Morti 3 soldati Usa, missili contro la portaerei Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Leggi anche: Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Missili contro la portaerei Usa Nimitz. Centinaia di petroliere ferme a Hormuz. Tajani: preoccupano gli italiani nel Golfo

Iran, la denuncia: “12mila manifestanti morti”. Trump: “L’aiuto è in arrivo”

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora? - ISPI; Khamenei, l’uomo diventato ayatollah in una notte; Khamenei è morto, uccisi anche capo Pasdaran e alto consigliere; Attacco Usa e Israele a Iran, i media: Khamenei è stato ucciso.

Media, ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco in IranAnche l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando ... ansa.it

Teheran conferma la morte di Khamenei. I media: 'L'ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco'Il tycoon: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran. Raid fino alla pace nella regione'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv, morti e feriti. Almeno 8 morti in tentato ... ansa.it

Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione. Le autorità ufficiali e l’ufficio - facebook.com facebook

Iran: Donelli (UniTs), troppo presto per parlare di cambio di regime. Docente Relazioni internazionali, a Teheran struttura diversa da Venezuela #ANSA x.com