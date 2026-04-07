Martedì 7 aprile, una sinagoga a Teheran è stata raso al suolo. L’incidente si è verificato mentre gli Stati Uniti e Israele proseguivano con operazioni militari contro l’Iran. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’episodio né sul numero di eventuali feriti o vittime. La distruzione ha attirato l’attenzione internazionale, in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte.

Martedì 7 aprile una sinagoga a Teheran è stata distrutta mentre Stati Uniti e Israele continuavano a bersagliare l’Iran. Alcune ore dopo l’attacco aereo, paramedici e operatori umanitari erano presenti sulla scena con cani molecolari, alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Farhad Aframyan, un avvocato e membro della comunità ebraica di Teheran, ha detto che copie scritte a mano della Torah sono state sepolte tra le macerie, con gravi danni subiti dalla struttura nel suo insieme. Non è stato immediatamente chiaro se l’obiettivo fosse la sinagoga stessa o un edificio vicino poiché diverse strutture sono state danneggiate. L’Iran ha una piccola popolazione ebraica che vive ancora nel paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Sinagoga di Teheran distrutta mentre Usa e Israele continuano gli attacchi

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