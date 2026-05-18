Durante una puntata di TennisMania trasmessa su YouTube da OA Sport, il giornalista di Eurosport ha commentato la finale di Roma e il percorso complessivo di Sinner nel torneo, facendo riferimento ai potenziali avversari dell’azzurro al prossimo Roland Garros. La discussione si è concentrata sull’analisi delle prestazioni di Sinner e sulla possibilità che solo un giocatore possa competere realmente con lui nel torneo parigino. Il conduttore ha portato avanti il discorso senza formulare ipotesi, limitandosi a osservare i fatti e le prestazioni recenti.

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha analizzato la finale di Roma ed il torneo in generale di Sinner, con un occhio ai possibili rivali dell’azzurro al Roland Garros. L’ analisi della finale di Roma: “ L’ingresso in partita di Ruud è stato buono: aveva l’obiettivo di tenere il ritmo altissimo con il diritto. Il rovescio lungolinea di Sinner è stato chirurgico, l’azzurro ha martellato il rovescio di Ruud, che comunque è in una versione molto vicina a quando era stato ad un passo dal diventare n.1. Sinner mi è sembrato sempre in controllo, ma è stata una finale degna, nonché una sconfitta onorevole per Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco sicuro: “Solo un giocatore può giocarsela con Sinner al Roland Garros”

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Quindi, se Sinner arriva in finale sia a Roma che al Roland Garros, avrà giocato tornei completi per 9 delle 12 settimane. reddit

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