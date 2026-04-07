Dal 9 aprile su Raiuno verrà trasmesso “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio protagonista. La serie combina elementi di giallo e introspezione, esplorando segreti, rapporti umani e la vita di provincia. In un’intervista, l’attore ha commentato come Vasco Benassi sia stato scritto ispirandosi a lui e ha parlato della sua esperienza di soffrire della sindrome dell’impostore, descrivendo se stesso come un miracolato.

Dal 9 aprile su Raiuno andrà in onda “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio protagonista, una storia che mescola giallo e introspezione emotiva raccontando segreti, rapporti umani e vita di provincia. Ideata da Fabio Bonifacci e diretta da Renato De Maria, la serie è prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e segue il commissario Vasco Benassi, poliziotto stimato a Bologna che, dopo un intervento poco ortodosso su un caso, viene trasferito nel suo piccolo paese natale nell’Appennino Bolognese. Ciò che sembra inizialmente una punizione si trasforma in un’opportunità per confrontarsi con il passato e ritrovare radici e legami, mentre le indagini del commissario coinvolgono l’intera comunità e rivelano storie personali, ferite non sanate e nuove amicizie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Uno sbirro in Appennino”, intervista a Claudio Bisio: “Vasco Benassi è stato scritto su di me. Soffro della sindrome dell’impostore, mi sento un miracolato ancora oggi”

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Claudio Bisio in Uno sbirro in Appennino: trama, cast e quando va in ondaLa nuova fiction di Rai1, Uno sbirro in Appennino, si annuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della primavera.

Uno sbirro in Appennino, intervista a Claudio Bisio: Vasco Benassi è stato scritto su di me

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Uno sbirro in Appennino, intervista ad Elisa Di Eusanio: Tra Gaetana e Benassi forte complicità umana. La scuola ha un ruolo fondamentale nella lotta contro il ...Dal 9 aprile arriva su Raiuno in prima serata la nuova fiction Uno sbirro in Appennino, un racconto che unisce mistero e dimensione personale, con ... superguidatv.it

«Nel cast si è respirato un ottimo clima: ci si mandava sempre a quel paese con il sorriso...». Claudio Bisio parla della fiction di cui è protagonista, nei panni di un poliziotto, "Uno sbirro in Appennino", affiancato fra gli altri da Chiara Celotto e Valentina Lodovini - facebook.com facebook

Martedì 7 aprile Giulia Salemi sarà ospite in studio di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno. Giovedì 9 aprile arriverà Claudio Bisio per presentare #UnoSbirroInAppennino. #prelemi x.com