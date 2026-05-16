A Modena si sono vissute ore di grande tensione dopo che un'auto ha investito diversi pedoni in pieno centro, lungo via Emilia Centro. La vettura, una Citroen C3, è stata condotta da un uomo che ha causato il caos tra la folla, generando paura tra i presenti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, identificandolo come El Koudri Salim. La premier ha commentato la vicenda definendola gravissima, mentre la città si prepara a fare i conti con quanto accaduto.

Ore di paura e sgomento a Modena, dove un uomo alla guida di una Citroen C3 ha travolto diversi pedoni in pieno centro cittadino, seminando il panico lungo via Emilia Centro. Il bilancio provvisorio parla di sette feriti, due dei quali in condizioni gravissime, mentre l’autore del gesto, identificato come El Koudri Salim, 31 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato inseguito e bloccato da alcuni cittadini. Sulla vicenda è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso parole dure e di vicinanza alle vittime. “Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo”, ha dichiarato la premier sui social. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Modena sotto choc, Meloni: “Gravissimo”. Fermato El Koudri Salim dopo l’auto sulla folla e il panico in centro

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