Giovane picchiato a sangue mentre parcheggia l' auto in centro a Cumiana in pieno pomeriggio Comunità sotto shock il sindaco | Una brutalità senza senso

Nel pomeriggio di sabato, nel centro di Cumiana, un giovane è stato aggredito e picchiato mentre parcheggiava l’auto in piazza Martiri III Aprile. L’episodio si è verificato in pieno giorno, suscitando shock nella comunità locale. Il sindaco ha definito l’accaduto come una brutalità senza senso, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Pieno pomeriggio di sabato, nel centro di Cumiana. Un giovane si trova alla guida della sua auto, è intento a parcheggiare non lontano dal punto acqua del paese, in piazza Martiri III Aprile. All'improvviso la brutale aggressione. A compierla, nei suoi confronti, sono altri quattro giovani come.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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