Modena | se la propaganda nasconde il fallimento sull’immigrazione

A Modena si discute di come la propaganda possa nascondere i problemi legati all’immigrazione. Due pensatori del primo Novecento, Ortega y Gasset e Maurras, sono stati tra i primi a criticare la retorica che minimizza le difficoltà legate all’immigrazione, definendola come una forma di stupidità collettiva. La loro analisi si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda la comunicazione politica e le sue conseguenze sulla percezione pubblica dei temi sociali e migratori.

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