Modena | se la propaganda nasconde il fallimento sull’immigrazione

Da lettera43.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si discute di come la propaganda possa nascondere i problemi legati all’immigrazione. Due pensatori del primo Novecento, Ortega y Gasset e Maurras, sono stati tra i primi a criticare la retorica che minimizza le difficoltà legate all’immigrazione, definendola come una forma di stupidità collettiva. La loro analisi si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda la comunicazione politica e le sue conseguenze sulla percezione pubblica dei temi sociali e migratori.

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È curioso notare che i primi a parlare di uno straripamento della stupidità delle masse siano stati due cattivi maestri per la sinistra, due incalliti conservatori della prima metà del Novecento: José Ortega y Gasset (1883-1955) e Charles Maurras (1868-1952). Secondo Maurras, la progressiva rinuncia dell’intelligenza alla propria autonomia ha per conseguenza inevitabile lasciare l’opinione pubblica in balia dei manipolatori. Ortega y Gasset parlava del «nino mimado», il bambino viziato, che non sente di avere alcun dovere né obbligo verso la società. Chissà cosa avrebbero detto buttando un occhio ai commenti della destra sui recenti fatti di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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