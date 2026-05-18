Modena | se la propaganda nasconde il fallimento sull’immigrazione
A Modena si discute di come la propaganda possa nascondere i problemi legati all’immigrazione. Due pensatori del primo Novecento, Ortega y Gasset e Maurras, sono stati tra i primi a criticare la retorica che minimizza le difficoltà legate all’immigrazione, definendola come una forma di stupidità collettiva. La loro analisi si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda la comunicazione politica e le sue conseguenze sulla percezione pubblica dei temi sociali e migratori.
È curioso notare che i primi a parlare di uno straripamento della stupidità delle masse siano stati due cattivi maestri per la sinistra, due incalliti conservatori della prima metà del Novecento: José Ortega y Gasset (1883-1955) e Charles Maurras (1868-1952). Secondo Maurras, la progressiva rinuncia dell’intelligenza alla propria autonomia ha per conseguenza inevitabile lasciare l’opinione pubblica in balia dei manipolatori. Ortega y Gasset parlava del «nino mimado», il bambino viziato, che non sente di avere alcun dovere né obbligo verso la società. Chissà cosa avrebbero detto buttando un occhio ai commenti della destra sui recenti fatti di... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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La tragedia di Modena è diventata in poche ore l’ennesimo terreno di propaganda. Prima ancora che il quadro fosse chiaro già la Lega chiedeva fermezza, tolleranza zero e parlava di criminali di seconda generazione. Di Linda Di Benedetto facebook
Grazie Luca. Luca probabilmente sarebbe morto o rimasto ferito più gravemente senza l'aiuto degli altri ragazzi. Ma sono stranieri e quindi non utili alla propaganda perciò a loro nessun riconoscimento. #Modena x.com
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