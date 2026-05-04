Forza Italia di San Miniato critica il bilancio comunale, affermando che si basa su propaganda e risultati insodduci. Il capogruppo del partito in consiglio comunale, Paolo Vallini, ha espresso questa opinione durante una riunione pubblica, sottolineando che i numeri presentati non corrispondono a una reale efficacia delle politiche adottate dall’amministrazione locale. La discussione si inserisce nel confronto tra la maggioranza e l’opposizione sulla gestione economica del Comune.

SAN MINIATO "Propaganda nei numeri, fallimento nei fatti". Così Forza Italia di San Miniato, con il capogruppo in consiglio comunale Paolo Vallini, giudica il bilancio del Comune. "Altro che bilancio solido – attacca Vallini – Quello presentato è solo un esercizio di propaganda. I numeri vengono raccontati per quello che non sono, mentre la realtà parla di immobilismo, errori e occasioni perse. Si esulta per un avanzo di 28 milioni di euro, ma si omette la verità: oltre 15,7 milioni sono bloccati in accantonamenti. Tradotto: soldi inutilizzabili. Alla fine, restano disponibili appena 1,4 milioni. Questa non è buona gestione, è incapacità di programmare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forza Italia attacca il bilancio: "Propaganda e fallimento nei fatti"

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