Modena presidente psichiatri | Bisogni complessi e risorse insufficienti

A Modena, il presidente dei psichiatri ha commentato che i bisogni dei pazienti sono complessi e le risorse disponibili non sono sufficienti. Nel fine settimana, un giovane di 31 anni ha investito sette persone con la sua auto, episodio avvenuto nel pomeriggio di sabato. L’uomo era seguito dal Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli era stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità tra il 2022 e il 2024.

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Dal 2022 al 2024 Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio a Modena ha investito e ferito sette persone con la sua auto, era stato seguito dal Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli era stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità. Dopo due anni, però, El Koudri aveva interrotto il percorso di cura, scomparendo dai radar. “Le interruzioni non concordate sono frequenti e ben note nei servizi di salute mentale”, spiega a LaSalute di LaPresse Guido Di Sciascio, presidente della Società italiana di psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Bari. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita all’ospedale di Baggiovara (Foto Alessandro FiocchiLaPresse) Il disengagement dal percorso di cura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Modena, presidente psichiatri: “Bisogni complessi e risorse insufficienti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mennini: "Modelli organizzativi per destinare risorse innovazione a bisogni reali"“Considerando anche l'invecchiamento della nostra popolazione, dal punto di vista del Sistema sanitario nazionale la maggior urgenza è trovare delle... Asili nido, i sindacati: "Il dietrofront sull'appalto conferma che le risorse stanziate erano insufficienti"Le ultime dichiarazioni alla stampa dell'assessore Riccardo Buscemi e la conseguente decisione di modificare il bando di gara per la gestione dei...