Asili nido i sindacati | Il dietrofront sull' appalto conferma che le risorse stanziate erano insufficienti
Le dichiarazioni recenti dell’assessore comunale hanno portato a una modifica del bando di gara per la gestione degli asili nido, suscitando reazioni da parte dei sindacati. Questi ultimi hanno affermato che il ripensamento conferma come le risorse messe a disposizione fossero insufficienti fin dall’inizio. La vicenda ha riacceso l’attenzione sul confronto tra l’amministrazione e le rappresentanze sindacali, che ormai da tempo si confrontano sulla questione.
Le ultime dichiarazioni alla stampa dell'assessore Riccardo Buscemi e la conseguente decisione di modificare il bando di gara per la gestione dei nidi comunali hanno riacceso i riflettori sullo 'scontro' tra l'amministrazione comunale di Pisa e le rappresentanze sindacali. Secondo Funzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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