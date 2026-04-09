Il 9 aprile si è tenuto un incontro pubblico in cui un rappresentante del Sistema sanitario nazionale ha sottolineato l'importanza di sviluppare modelli organizzativi capaci di destinare risorse all’innovazione, in risposta ai bisogni crescenti legati all’invecchiamento della popolazione. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare nuovi strumenti e strategie per migliorare la gestione delle risorse, al fine di affrontare le sfide di un sistema sanitario sotto pressione.

“Considerando anche l'invecchiamento della nostra popolazione, dal punto di vista del Sistema sanitario nazionale la maggior urgenza è trovare delle risorse per l'innovazione. In realtà è quello che abbiamo fatto sin dall'inizio” come ministero “stabilendo un record per quanto riguarda il fondo sanitario nazionale, in questi 3 anni, soprattutto con l'ultima legge di bilancio. Ma le risorse da sole non bastano, bisogna accompagnarle a modelli organizzativi e gestionali che permettano di destinare le stesse ai fabbisogni reali”. Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mennini: "Modelli organizzativi per destinare risorse innovazione a bisogni reali"

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