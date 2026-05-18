ESCLUSIVO - Piantedosi | Quella mail di Salim contro i bastardi cristiani Non è solo un folle

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Interno ha espresso preoccupazione riguardo a una mail inviata da un individuo, contenente insulti rivolti a certi gruppi religiosi. L'episodio, considerato senza precedenti nel paese, è stato oggetto di attenzione dopo un vertice in prefettura a Modena che ha riguardato un incidente grave: una vettura modificata in modo da sembrare una bomba, con l’obiettivo di colpire i passanti. L’episodio ha suscitato reazioni tra le autorità e le forze dell’ordine.

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Preoccupato per un fatto straordinario, senza precedenti in Italia. Sono le cinque del pomeriggio di ieri quando il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sale nell'auto che lo riporta a Roma dopo il vertice in prefettura a Modena sul caso della vettura trasformata in una bomba contro i passanti. Si dice "rinfrancato" dall'incontro con prefetto, procuratore, forze di polizia, sindaco e presidente della Regione Emilia-Romagna. "Ho respirato l'aria dei servitori dello Stato" gli sfugge un sorriso di soddisfazione. Abito grigio, camicia bianca e cravatta azzurra, risponde alle domande del Giornale. Ministro Piantedosi, chi è veramente Salim, l'attentatore di Modena? "È figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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