In Italia, la richiesta di servizi di salute mentale sta aumentando e coinvolge persone di tutte le età. Tuttavia, le strutture disponibili e le risposte offerte variano molto da regione a regione, creando differenze evidenti nell’accesso alle cure. Le risorse del sistema sanitario si trovano sotto pressione, rendendo ancora più difficile soddisfare la crescente domanda di assistenza.

Cresce la domanda di salute mentale in Italia e interessa ormai tutte le fasce d’età, ma la risposta del sistema presenta ancora marcate disomogeneità territoriali. A fotografare lo stato dell’arte è l’ultimo Rapporto sulla salute mentale del ministero della Salute. Il rapporto sulla salute mentale. Nel 2024 sono state 845mila le persone assistite dai servizi specialistici, per il 55,9% donne. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. Per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute mentale, domanda in crescita e sistema sotto pressione

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