Salim El Koudri chi è il 31enne che ha travolto i passanti a Modena | Aveva problemi psichiatrici

Un uomo di 31 anni è stato coinvolto in un incidente nel centro di Modena, dove nel pomeriggio di sabato ha investito diversi passanti con la propria automobile. Secondo fonti ufficiali, l’individuo aveva problemi psichiatrici e ha causato danni a persone e proprietà durante l’episodio. La polizia ha raggiunto il luogo poco dopo l’accaduto e sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Si chiama Salim El Koudri l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel centro di Modena. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier Matteo Salvini sui social, puntando subito il dito contro il «criminale “di seconda generazione”». 31 anni, El Koudri è nato a Seriate, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, in provincia di Modena. È cittadino italiano, di origine marocchina. A quanto emerge dai primi riscontri d’indagine sarebbe incensurato: nessun reato commesso in passato, dunque. Sembra invece che il giovane sia stato in passato in cura psichiatrica. Al momento del tremendo impatto sui pedoni pare non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. 🔗 Leggi su Open.online

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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Giusto per far capire come siamo messi. A tappeto, sotto le notizie social della tentata strage di Modena, troppi account per non essere una cosa coordinata, sguinzagliati a dire che il criminale (Pare si chiami SALIM EL KOUDRI) era DI BERGAMO E DI DESTR x.com

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