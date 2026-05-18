Un medico dell'ospedale di Modena ha aggiornato sulle condizioni di una donna tedesca rimasta coinvolta in un incidente. La paziente, che si trova attualmente sveglia ed estubata, ha subito interventi e riceve cure intensive. Secondo il medico, il percorso di recupero sarà prolungato, anche se si punta a farla tornare a casa il prima possibile. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dopo l’incidente e le sue condizioni vengono monitorate costantemente.

“Per la signora tedesca il percorso sarà lungo, cercheremo di farla tornare a casa il prima possibile”. Lo ha detto la dottoressa Lesley De Pietri, direttrice di anestesia e animazione dell’Ospedale civile di Baggiovara parlando delle condizioni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri a Modena. “È cosciente ed estubata. Condizioni durissime che hanno coinvolto due persone che si trovavano nel momento sbagliato e nel posto sbagliato”, ha aggiunto De Pietri. La donna tedesca è una dei feriti più gravi e ha entrambe le gambe amputate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, medico ospedale Baggiovara : "Donna tedesca è sveglia ed estubata ma percorso lungo"

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Medico marchigiano nell'inferno di Modena: «Una donna non aveva più le gambe»

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