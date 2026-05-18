Modena medico ospedale Baggiovara | Donna tedesca è sveglia ed estubata ma percorso lungo
Un medico dell'ospedale di Modena ha aggiornato sulle condizioni di una donna tedesca rimasta coinvolta in un incidente. La paziente, che si trova attualmente sveglia ed estubata, ha subito interventi e riceve cure intensive. Secondo il medico, il percorso di recupero sarà prolungato, anche se si punta a farla tornare a casa il prima possibile. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dopo l’incidente e le sue condizioni vengono monitorate costantemente.
“Per la signora tedesca il percorso sarà lungo, cercheremo di farla tornare a casa il prima possibile”. Lo ha detto la dottoressa Lesley De Pietri, direttrice di anestesia e animazione dell’Ospedale civile di Baggiovara parlando delle condizioni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri a Modena. “È cosciente ed estubata. Condizioni durissime che hanno coinvolto due persone che si trovavano nel momento sbagliato e nel posto sbagliato”, ha aggiunto De Pietri. La donna tedesca è una dei feriti più gravi e ha entrambe le gambe amputate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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