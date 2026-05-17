A Modena, un aggiornamento medico riferisce che una donna di 55 anni coinvolta in un incidente di ieri si trova ancora in pericolo di vita. Tre persone ferite sono state già dimesse dall’ospedale. L’Azienda ospedaliera locale ha diffuso il bollettino, senza fornire ulteriori dettagli sugli eventi. La dinamica esatta dell’incidente e le circostanze non sono state ancora comunicate ufficialmente. La situazione della donna rimane critica, mentre le altre persone coinvolte sono state giudicate non più in condizioni gravi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo aggiornamento dell’Aou di Modena. Resta in pericolo di vita una donna di 55 anni coinvolta nei fatti avvenuti ieri a Modena. La paziente è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito, anche lui ferito. Secondo il bollettino diffuso dall’Aou di Modena, entrambi si trovano nel reparto di Rianimazione. La donna ha riportato numerosi traumi e, sebbene si registri un lieve miglioramento, le sue condizioni vengono ancora considerate molto gravi. I medici mantengono la prognosi riservata. Il marito, anche lui 55enne, è ricoverato con diversi traumi ma le sue condizioni risultano stabili e non sarebbe più in immediato pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modena, il bollettino medico: donna in pericolo di vita, tre feriti già dimessi

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