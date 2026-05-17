Dopo l’aggressione avvenuta nel centro di Modena, Luca Signorelli ha fermato l’aggressore. Successivamente è stato portato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato accolto con un lungo applauso. Nelle ore successive, il nome di Signorelli è stato associato a un gesto di coraggio e senso civico, diventando protagonista di numerosi commenti e attestazioni di stima. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha sollevato discussioni sulla reattività dei cittadini di fronte a situazioni di emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nelle ore successive alla tragedia avvenuta nel centro di Modena, il nome di Luca Signorelli è diventato simbolo di coraggio e senso civico. L’uomo, presente tra i passanti travolti dal caos di via Emilia Centro, è intervenuto senza esitazione per fermare Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver investito diverse persone con l’auto prima di tentare la fuga armato di coltello. Accolto con un lungo applauso all’ospedale di Baggiovara, dove erano ricoverati alcuni dei feriti, Signorelli è stato ringraziato da cittadini, istituzioni e rappresentanti del governo per il gesto che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato l’aggressore a Modena, accolto con un lungo applauso all’ospedale di Baggiovara

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