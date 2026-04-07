Iran Media | Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni Non è cosciente

Secondo fonti media iraniane, Mojtaba Khamenei, la Guida Suprema iraniana, si trova ricoverato in un ospedale di Qom. Le notizie riferiscono che al momento non è cosciente e non può esercitare le sue funzioni di governo. La sua condizione ha attirato l’attenzione nel paese, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulla natura del suo ricovero.

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente, e non è in grado di governare l’Iran. Lo scrive il Times e lo rilanciano i media israeliani, in particolare la testata Ynet, citando una valutazione di intelligence israelo-americana trasmessa ai Paesi del Golfo. “Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”, si legge in una nota. Da quando Mojtaba Khamenei ha preso il posto del padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio dai raid congiunti Usa-Israele, non ha mai tenuto un discorso pubblico, e non è mai apparso di persona, nemmeno in un videomessaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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