Modena la donna tedesca ferita da El Koudri estubata e cosciente Quattro persone ancora in prognosi riservata
A Modena, una donna tedesca coinvolta nell'incidente sulla via Emilia è stata estubata ed è ora cosciente. Si tratta dell'ultima persona colpita in un episodio in cui quattro individui sono ancora ricoverati in prognosi riservata. L'incidente si è verificato quando Salim El Koudri ha investito più persone con un'auto, causando gravi ferite. La donna ha subito l'amputazione delle gambe a causa dell'impatto.
È stata l’ultima persona travolta in auto da Salim El Koudri sulla via Emilia, con un impatto che le ha tranciato le gambe. Ma la donna tedesca di 69 anni, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a estubarla. Ora, dunque, respira autonomamente. È ricoverata all’ospedale civile di Baggiovara, in provincia di Modena, come un’altra donna di 53 anni, polacca, che seppur sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, italiano, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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