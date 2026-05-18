Modena la donna tedesca ferita da El Koudri estubata e cosciente Quattro persone ancora in prognosi riservata

A Modena, una donna tedesca coinvolta nell'incidente sulla via Emilia è stata estubata ed è ora cosciente. Si tratta dell'ultima persona colpita in un episodio in cui quattro individui sono ancora ricoverati in prognosi riservata. L'incidente si è verificato quando Salim El Koudri ha investito più persone con un'auto, causando gravi ferite. La donna ha subito l'amputazione delle gambe a causa dell'impatto.

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