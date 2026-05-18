Modena l’aggressione di Salim svela il vuoto dei servizi psichiatrici

A Modena, un episodio di aggressione ha portato alla luce le criticità dei servizi psichiatrici locali. Un soggetto sotto monitoraggio è scomparso dai controlli sanitari, sollevando interrogativi sulla gestione delle persone con problemi di salute mentale. La vicenda ha anche sollevato dubbi sull’efficacia del sistema antiterrorismo nel intercettare rischi di natura psichiatrica, evidenziando lacune nelle procedure di sorveglianza e controllo. La situazione ha riacceso il dibattito sulla capacità di prevenzione e intervento in questi casi.

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