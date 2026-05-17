Un uomo laureato e conosciuto dai servizi psichiatrici è stato arrestato a Modena dopo aver provocato un episodio di violenza improvvisa. Al momento dell’arresto, si trovava in stato di lucidità. L’individuo ha attraversato la centro cittadino a grande velocità, coinvolgendo la folla in un episodio di tensione. Successivamente, si è scoperto che aveva con sé un coltello, che ha utilizzato contro alcune persone. La scena si è svolta tra lamiere e asfalto, creando scompiglio tra i presenti.

Il terrore a Modena è arrivato a cento all’ora ed è piombato sulla folla. Poi, dalle lamiere all’asfalto, ha preso la forma di un coltello puntato a testa e cuore di chi ha provato ad affrontarlo a viso aperto. Tutto questo ha un nome e un volto: quelli di Salim El Koudri, il 31enne che ha trasformato le strade di una cittadina di provincia tranquilla ed elegante nell’Emilia delle cooperative e delle lezioni islamiche, in uno scenario di guerra. Chi è l’uomo che ha seminato il terrore a Modena. È lui l’uomo che Matteo Salvini ha definito «un criminale di seconda generazione». L’italiano di origine marocchina, nato a Bergamo nel 1995 e residente a Ravarino, ha lanciato la sua Citroen C3 a tutta velocità su Via Emilia Centro, travolgendo una decina di passanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il terrore ha il volto di Salim El Koudri: laureato, noto ai servizi psichiatrici e lucido al momento dell’arresto. Ecco chi è

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