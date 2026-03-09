La figlia di un attore di 9 anni ha condiviso che parla con suo padre ogni giorno, convinta che lui possa ascoltarla anche se lei non riesce a sentirlo. Lo ha fatto durante il suo compleanno, offrendo anche alcuni consigli a chi sta passando un momento di lutto. La bambina ha spiegato il suo modo di comunicare con il padre scomparso.

Tra questi il tributo più toccante è stato indubbiamente quello della figlia Emilia, 9 anni, che ha girato un video poi postato dalla madre Kimberly sul proprio profilo Instagram. «Come probabilmente saprete, mio??padre è morto da poco» ha esordito la piccola, che nonostante insieme alle sorelle Olivia, Annabel e Gwendolyn e ai fratelli Joshua e Jeremiah stia vivendo un dolore enorme ha pensato di poter essere in qualche modo utile agli altri, condividendo quelli che ha definito piccoli consigli per superare la scomparsa di qualcuno a cui si vuole bene. «Oggi è il suo compleanno, e la cosa più importante quando si tratta di qualcuno che muore è parlare con lui e sfogarsi - ha detto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La figlia di James Van Der Beek, 9 anni: «Parlo con mio padre ogni giorno. So che lui può sentirmi, anche se io non posso sentire lui»

