In un video pubblicato su YouTube, Stefano Bressi analizza la situazione di Rafael Leao e le voci di un suo possibile trasferimento. L’attenzione si concentra sulle dinamiche attorno al giocatore e sul comportamento ripetuto nelle trattative. Non vengono fatte supposizioni, ma si forniscono dettagli sui recenti sviluppi e le scelte fatte dal club. La discussione si concentra esclusivamente sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali.

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, Rafael Leao è finito nell'occhio del ciclone mediatico per la sua prestazione negativa, ma soprattutto per il discusso episodio avvenuto nel momento del cambio per Fullkrug. Ma come spiega bene il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', non esiste nessun caso con Christian Pulisic o Massimiliano Allegri. Sono situazioni da campo che succedono e che sono già state risolte, viste le notizie di distensione che arrivano da Milanello. E ora, dopo questo episodio, Leao sembra che sia sul mercato perché scontento e non più al centro del progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Basta montare polemiche inutili! Leao via? Il sostituto è da brividi. Il modus operandi si ripete…

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