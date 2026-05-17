Modena Mattarella e Meloni arrivati in ospedale | Il Presidente ai medici di Modena | Grazie per quello che fate
Il Presidente della Repubblica e la Premier sono stati in visita negli ospedali di Modena e Bologna, dove si trovano i feriti dell’incidente. Durante la visita, il Presidente ha ringraziato i medici per il lavoro svolto. Le autorità hanno incontrato i pazienti e il personale sanitario, visitando le stanze e raccogliendo informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La visita si è svolta in un clima di rispetto e solidarietà, senza ulteriori dettagli pubblicati.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che ha in cura i feriti, falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli - ha aggiunto il capo dello Stato - di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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