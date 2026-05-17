In un paese della provincia modenese, noto per la sua tranquillità, sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine riguardo ai contatti di un investitore locale. Nei giorni scorsi, alcuni account sui social sono stati bloccati da Meta, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra questa persona e attività sospette di natura terroristica, che hanno portato a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale.

Un tranquillo paese della provincia modenese diventato all'improvviso teatro di un'operazione dell'Antiterrorismo. Ieri pomeriggio, nel cuore del weekend, gli agenti della Digos di Bologna e i colleghi della questura di Modena, hanno fatto irruzione in una palazzina in via Muzzioli, a Ravarino. È stato perquisito da cima a fondo l'appartamento della famiglia El Koudri, di origini marocchine, dove abita Salim - il giovane che poche ore prima era piombato sulla folla nel centro di Modena - e i genitori del 31enne. I poliziotti non hanno trovato armi o materiale che faccia pensare a una radicalizzazione islamica. Tuttavia hanno constatato che Meta ha chiuso i profili social del giovane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salim El Koudri, si indaga sui contatti dell'investitore di Modena: Meta aveva bloccato i suoi social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a...

Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha travolto i passanti a Modena: «Aveva problemi psichiatrici»Si chiama Salim El Koudri l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel centro di Modena.

Tutta la mia gratitudine e riconoscenza a Luca Signorelli che, a mani nude e senza tentennare, ha prima soccorso una delle persone più gravemente ferite dalla furia omicidia di Salim El Koudri a Modena. E poi lo ha inseguito e - insieme ad altri coraggiosi citt x.com

Salim El Koudri, laureato in Economia è l'uomo che in auto ha travolto la folla a Modena: è stato in cura psichiatrica reddit

Salim El Koudri, l’investitore con problemi psichici. Sono bullizzato, vivo in un paese di razzistiSono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti. È questa la folle motivazione che avrebbe spinto Sailm El Koudri, 31enne di origini marocchine ma con ... ilmattino.it

Chi è Salim El Koudri, incubo di Modena: italiano di seconda generazione, incensurato, era in cura per problemi psichiatriciNato a Seriate (Bergamo), 31 anni, origini marocchine, è stato fermato dalla polizia. Risiede nella provincia di Modena. Secondo le prime informazioni non era sotto l'effetto di droghe o alcol. Andav ... ilrestodelcarlino.it