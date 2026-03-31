Il governo australiano ha avviato un’indagine contro META, TikTok e Google per presunte violazioni delle restrizioni sui social media rivolte ai minori di sedici anni. L’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Online ha segnalato che molti bambini continuano a possedere account nonostante il divieto. Le autorità hanno contestato alle aziende di non aver rispettato le regole stabilite per limitare l’uso dei social media dai minori.

Il governo dell’ Australia ha accusato META, TikTok e Google di non aver rispettato il divieto imposto dalle autorità sull’utilizzo dei social media da parte dei minori di sedici anni, dopo che l’ Ufficio Nazionale per la Sicurezza Online ha segnalato che molti bambini possiedono ancora un account. Un sondaggio, condotto su novecento genitori australiani, ha rilevato che circa un terzo (31%) ha affermato che i propri figli avrebbero ancora a disposizione uno o più profili sui social network, nonostante le limitazioni, rispetto al 49% prima dell’introduzione della legge. Secondo quanto emerso, del numero totale di minori di sedici anni che avevano un account su Instagram, Snapchat e TikTok, il 70% ha mantenuto l’accesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - META, TikTok e Google sono sotto inchiesta per aver presumibilmente violato le limitazioni sui social media imposte dall’Australia

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