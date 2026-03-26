Dimissioni Santanchè veleni interni a FdI | addio ex ministra turismo in cambio di congedo Donzelli da capogruppo - RETROSCENA

Le dimissioni dell'ex ministra del turismo da FdI sono state accompagnate da tensioni tra alcune componenti del partito. In cambio di questa uscita, Donzelli avrebbe lasciato il ruolo di capogruppo parlamentare. Fonti interne riferiscono che già in passato si sono verificati dissidi tra i membri del partito, alimentando uno scenario di conflitti e rivalità.

Il veleno all'interno di FdI si sarebbe percepito anche quando tra i fedelissimi di Meloni qualcuno ha detto: "Cosa può avere in mano Daniela? Che Giorgia è andata due volte al Twiga? Perderemo i finanziamenti, tutti tracciati, che ha portato al partito tramite qualche suo amico imprenditore? Pazien. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dimissioni Santanchè, veleni interni a FdI: addio ex ministra turismo in cambio di congedo Donzelli da capogruppo - RETROSCENA Articoli correlati Santanchè rassegna dimissioni da ministra del Turismo dopo pressing Meloni: "Abituata a pagare i miei conti e quelli degli altri"Ufficializzato l'addio al Ministero dopo il pressing della premier Daniela Santanchè ha rassegnato le sue dimissioni da ministra del Turismo dopo il... Leggi anche: Daniela Santanchè a un passo dalle dimissioni: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo Contenuti e approfondimenti su Dimissioni Santanchè Temi più discussi: Lo sfogo di Santanchè dopo la resa: Siamo diventati giustizialisti in 24 ore; Daniela Santanchè si dimette. Lettera a Meloni: Obbedisco, sono abituata a pagare anche i conti degli altri - L'Unione Sarda.it; La notte più lunga per la Santanchè e lo sfogo privato: attaccata per fatti precedenti la nomina; Braccio di ferro Meloni-Santanchè, la ministra resiste: Non mi dimetto. E arriva la mozione di sfiducia. Dimissioni Santanchè, la lettera a Giorgia Meloni: ObbediscoLa versione finale e definitiva di Daniela Santanchè e le sue dimissioni ufficiali da ministra del Turismo arrivano con una lettera pubblicata indirizzata a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio ... tg24.sky.it L’addio che brucia: Santanchè si piega alla richiesta di Meloni ma la ringrazia con velenoDaniela Santanchè si dimette da ministra del Turismo con una lettera a Giorgia Meloni: «Obbedisco». La decisione arriva dopo la richiesta della premier e alla vigilia della mozione di sfiducia. Si apr ... corrieretneo.it #tagada Il giudizio di Daniela Preziosi sulle dimissioni di Daniela Santanchè invocate dalla premier Giorgia Meloni x.com Più vipera che pitonessa. Daniela Santanchè ha comunicato le sue soffertissime dimissioni con un distillato di puro cianuro che non risparmia nessuno - facebook.com facebook