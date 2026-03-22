Bruno Guimaraes in isolamento a causa un'infezione | Mi è stato confermato che ho gli orecchioni

Il Newcastle dovrà fare a meno di Bruno Guimaraes per un po' di tempo, è fermo a causa degli orecchioni: "Avevo il viso gonfio, pensavo fosse una reazione allergica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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