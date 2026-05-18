Nelle ultime ore si è aggiunto un dettaglio inquietante riguardo all’incidente avvenuto nel centro di Modena sabato pomeriggio. Un testimone ha riferito di aver preso un coltello prima di uscire, affermando di essere consapevole che non sarebbe sopravvissuto. La notizia si aggiunge alle informazioni già conosciute, rendendo ancora più complesso il quadro dell’accaduto e alimentando la tensione sulla vicenda. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

AGI - Un dettaglio emerso in queste ore getta una luce ancora più inquietante sul tragico investimento di sabato pomeriggio in pieno centro a Modena. Il 27 aprile 2021, Salim El Koudri – l'uomo che sabato scorso, intorno alle 16:30, ha falciato con la sua auto una decina di passanti, riducendone quattro in fin di vita – aveva scritto all'Università di Modena alcune e-mail che mostravano già evidenti problemi psicologici. Le quattro e-mail, anticipate dal quotidiano Il Giornale e ora al vaglio degli inquirenti, recitavano: “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”; e ancora: “Fatemi lavorare”; fino a sfociare nell'insulto religioso: “Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù cristo in croce lo brucio”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - El Koudri: "Ho preso il coltello e sono uscito. Sapevo che sarei morto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medico marchigiano nell'inferno di Modena: «Una donna non aveva più le gambe»

Sullo stesso argomento

Parla Salim El Koudri: "Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo...". No comment dell'Università sulle mail scritte nel 2021"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.

Parlano padre e figlio che hanno fermato El Koudri a Modena: “Ho detto vai, lui è andato e gli abbiamo tolto il coltello”Il racconto di Osama Shalaby, muratore di 56 anni e del figlio 20enne Mohammed tra i primi a dare manforte a Luca Signorelli e disarmare Salim El...

El Koudri: Ho preso il coltello e via, sapevo che quel giorno morivo. Ah, quindi pure premeditato... x.com

I messaggi choc di Salim El Koudri inviati all'università di Modena: Bastardi cristiani di me… Voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio reddit

Parla Salim El Koudri: Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo.... No comment dell'Università sulle mail scritte nel 2021Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.... È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli ... ilgiornale.it

Salim El Koudri: Ho preso un coltello da cucina, sono uscito e sapevo che quel giorno morivo. In carcere chiede una BibbiaHo preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo. È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni di origini ... leggo.it