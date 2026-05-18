Modena altro che disagio | l’attentato smaschera il fallimento dell’integrazione

Da ilprimatonazionale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un uomo ha lanciato l’auto contro la folla nel centro cittadino, investendo diversi passanti e provocando ferite gravi. Dopo l’incidente, ha cercato di allontanarsi armato di coltello, ma è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto ha portato a un intervento immediato delle forze di polizia, che hanno messo in sicurezza la zona e soccorso le vittime. La vicenda è avvenuta in pieno giorno, attirando l’attenzione sulla sicurezza urbana.

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Roma, 18 mag – A Modena un uomo ha lanciato l’auto sulla folla in pieno centro, ha travolto passanti, ha provocato feriti gravissimi, poi ha tentato la fuga armato di coltello. Si chiama  Salim El Koudri, ha 31 anni, è nato in Italia da famiglia marocchina, è laureato in Economia, disoccupato e già seguito in passato dai servizi di salute mentale. La Procura lo indaga per   strage e lesioni aggravate. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’azione viene valutata dagli inquirenti come deliberata, casuale nella scelta delle vittime e indiscriminata. Il bilancio è pesantissimo: otto feriti, quattro gravi, due persone che avrebbero subito l’amputazione degli arti inferiori e una donna in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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