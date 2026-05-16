Lodi in sella | torna Bimbimbici tra sport e mobilità sostenibile

Domani si svolgerà a Lodi l’edizione di quest’anno di Bimbimbici, una manifestazione dedicata alla promozione della mobilità sostenibile tra i più giovani. Il percorso di 12 chilometri attraverserà diverse zone della città, coinvolgendo scuole e quartieri. Durante l’evento, saranno organizzate attività e iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. L’evento si inserisce nel calendario dedicato alla mobilità sostenibile e alle attività sportive per i più giovani.

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? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente il percorso di 12 chilometri?. Come cambieranno le abitudini dei bambini nelle scuole locali?. Chi ha collaborato con il Comune per organizzare le attività?. Quanto costa la quota per partecipare e avere l'assicurazione?.? In Breve Ritrovo ore 9.30 Isola Carolina con partenza alle ore 10 e fine ore 11.30. Quota di partecipazione di 3 euro a persona per copertura assicurativa. Collaborazione tra assessore Caserini, Giuseppe Mancini e coach Alessandro Gelmi. Attività sportive con l'associazione L'Orma su percorso di 12 chilometri. Domani mattina alle ore 10, il parco Isola Carolina di Lodi diventerà il cuore pulsante di una mobilità che punta tutto sul pedone e sul ciclista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi in sella: torna Bimbimbici tra sport e mobilità sostenibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimbimbici compie 25 anni: ritrovo in piazza Tre Martiri all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musicaRimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -... Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli, a Messina arriva BimbimbiciPer la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della...