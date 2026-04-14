Nell’80° anniversario del Consiglio comunale Bergamo omaggia Ferruccio Galmozzi

In occasione dell’80º anniversario dell’insediamento del primo Consiglio comunale, la città di Bergamo ha deciso di ricordare Ferruccio Galmozzi, figura significativa nella storia locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con una commemorazione ufficiale che ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini. La ricorrenza ha portato l’attenzione sulla storia e sulla memoria civica della comunità bergamasca.

Bergamo. Memoria storica e identità civile. Per l’ 80º anniversario dell’insediamento del primo consiglio comunale di Bergamo, si è tenuto nella mattinata di lunedì 13 aprile un momento di celebrazione: svelata la scultura del gallo di Elia Ajolfi, restaurata e dedicata a Ferruccio Galmozzi, primo sindaco della Bergamo Liberata eletto il 3 aprile 1946. L’opera torna a splendere nel suo vigore originale grazie a un accurato restauro tenuto con generosità dagli eredi Galmozzi. La cerimonia è stata aperta dalla Sindaca Elena Carnevali che ha definito questo momento come un vero e proprio dono che i 26 nipoti di Galmozzi hanno scelto di fare alla città di Bergamo in segno di riconoscimento del ruolo della figura del medico e politico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: 80° anniversario della Repubblica e del primo Consiglio comunale, gli appuntamenti a Bergamo Alla Passerini Landi l'80° anniversario del voto per il primo Consiglio comunale del DopoguerraMartedì 31 marzo, alle 17, il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un evento legato sia alla ricorrenza ancora vicina... Argomenti più discussi: Ricordo e identità: Bergamo omaggia Ferruccio Galmozzi 80 anni dopo il Primo Consiglio comunale; La sindaca Carnevali rende omaggio a Ferruccio Galmozzi, il sindaco della Ricostruzione di Bergamo; Gli 80 anni dal Primo Consiglio comunale; Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: Le radici della nostra democrazia. Al via la VI edizione del Premio “Costruiamo il Futuro” per Bergamo e Provincia Presentata oggi presso la Sala Galmozzi del Comune di Bergamo la nuova edizione del bando promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro. L’iniziativa mira a sostenere con - facebook.com facebook